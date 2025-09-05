Путин назвал приоритет России на текущее столетие

Путин: Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом РФ на 21 век

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) назвал приоритет России на текущее столетие. По его словам, таковым в 21 веке обозначено развитие Дальнего Востока и Сибири, передает РИА Новости.

Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, подчеркнул российский лидер. Он отметил, что усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, регион опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, а экономическое развитие Дальнего Востока.