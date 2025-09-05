Россия
Песков высказался о главной теме выступления Путина на ВЭФ

Песков заявил, что главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Главной темой выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет не геополитика, а экономическое развитие Дальнего Востока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Путин уже подвел геополитические итоги того, что произошло в Пекине за минувшие 4-5 дней.

«Сегодня же главным будет все-таки не геополитика. На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной», — высказался представитель Кремля. Он подчеркнул, что основной темой доклада главы государства станет экономическое развитие Дальнего Востока. Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ запланировано на 6:00 (мск).

Ранее стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ.

