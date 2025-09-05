Песков высказался о главной теме выступления Путина на ВЭФ

Песков заявил, что главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика

Главной темой выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет не геополитика, а экономическое развитие Дальнего Востока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Путин уже подвел геополитические итоги того, что произошло в Пекине за минувшие 4-5 дней.

«Сегодня же главным будет все-таки не геополитика. На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной», — высказался представитель Кремля. Он подчеркнул, что основной темой доклада главы государства станет экономическое развитие Дальнего Востока. Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ запланировано на 6:00 (мск).

Ранее стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ.