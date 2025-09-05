Путин призвал повысить качество жизни в одном регионе

Путин призвал повысить качество жизни на Дальнем Востоке

Региональным и федеральным властям России необходимо создать на Дальнем Востоке необходимые для повышения качества уровни жизни условия. Об этом в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в этом контексте еще есть над чем работать, подчеркнул глава государства. Например, уровень бедности в этому субъекте все еще превышает средний показатель по стране и оставляет желать лучшего, отметил Путин. «Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей», — резюмировал он.

Следует создать в регионе все необходимые условия, чтобы люди не стремились его покинуть, добавил президент. В этом плане нужно развивать социальную и культурную сферы. Это особенно важно с учетом того, что ДФО является одним из ключевых субъектов РФ. «Именно на Дальнем Востоке создается будущее России», — заключил Путин.