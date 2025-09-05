Путин раскрыл договоренность с Трампом

Путин заявил о договоренности с Трампом при необходимости созваниваться

Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с американским лидером Дональдом Трампом при необходимости созваниваться. Об этом сообщает РИА Новости.

«При необходимости мы можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», — сказал глава государства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор американского лидера с президентом России.

При этом Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

