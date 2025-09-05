Мир
08:25, 5 сентября 2025Мир

Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

Путин: Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами. Его слова приводит РИА Новости.

«Медведь — он и есть медведь», — сказал политик, отвечая на вопрос о роли России в союзе с Индией и Китаем. Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский, заметил глава государства.

Он также оценил международную политику страны, отметив взаимоотношения не только с западными и восточными соседями, но и с южными. «Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг», — сказал Путин.

Президент традиционно выступил на пленарной сессии ВЭФ. Вместе с ним в заседании участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Все новости