Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

Путин: Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами. Его слова приводит РИА Новости.

«Медведь — он и есть медведь», — сказал политик, отвечая на вопрос о роли России в союзе с Индией и Китаем. Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский, заметил глава государства.

Он также оценил международную политику страны, отметив взаимоотношения не только с западными и восточными соседями, но и с южными. «Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг», — сказал Путин.

Президент традиционно выступил на пленарной сессии ВЭФ. Вместе с ним в заседании участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.