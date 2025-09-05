Путин уволил посла России в Турции

Президент России Владимир Путин снял с должности посла России в Турции Алексея Ерхова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в тексте указа.
Одновременно другим распоряжением президент назначил Ерхова послом в Узбекистане.
Ранее Путин назначил дипломата Михаила Петракова новым российским послом в Австралии.