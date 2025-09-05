Роналду оттолкнул попытавшегося сфотографироваться с ним фаната в Ереване

Роналду оттолкнул попытавшегося сделать с ним селфи фаната в отеле в Ереване

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оттолкнул попытавшегося сделать с ним селфи фаната в отеле в Ереване. Об этом сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел в отеле Seven Visions Dvin Hotel, в котором разместилась португальская команда перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 со сборной Армении. Роналду шел по холлу вместе c Диогу Коштой, когда к нему подбежал болельщик, пытавшийся сделать с ним селфи. Роналду оттолкнул мужчину и продолжил движение.

В ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности. Они увели прорвавшегося к Роналду фаната.

Матч сборных Армении и Португалии пройдет в Ереване 6 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В июне он подписал с клубом новый двухлетний контракт. По его условиям, он стал совладельцем команды и будет зарабатывать от 180 до 200 миллионов евро за сезон.

