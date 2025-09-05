Россиянам дали неочевидный совет для борьбы с бессонницей

Биолог Баранова призвала не ставить цветы в спальне для борьбы с бессонницей

Биолог Екатерина Баранова дала в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» неочевидный совет, который поможет бороться с бессонницей. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Чтобы избежать проблем со сном, Баранова призвала не ставить цветы в спальне. Она объяснила, что днем растения выделяют кислород, а ночью — углекислый газ. «К середине ночи, даже в начале вашего сна, концентрация [углекислого газа] может быть настолько повышена, что вы проснетесь от головной боли», — предупредила биолог.

Она добавила, что многих также раздражают запахи, которые источают цветы, из-за чего люди не могут уснуть. Особенно специалист обратила внимание на то, что в спальне не стоит ставить лилии. По ее словам, наиболее интенсивно растение пахнет именно ночью, чем может спровоцировать бессонницу.

Ранее Баранова предупредила, что не следует часто употреблять чабрец (тимьян). По ее словам, в больших количествах он может вызывать поражение почек и печени.