Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:25, 5 сентября 2025Путешествия

Россиянам раскрыли особенности подготовки для поездки в Китай

RT: Эксперт Власенко предложила россиянам взять на отдых в Китай медикаменты
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ALY SONG / Reuters

Планирующим отдых за рубежом россиянам раскрыли особенности подготовки для поездки в Китай. Советы туристам дала эксперт Onlinetours Оксана Власенко в беседе с RT.

По сообщению специалиста, путешествие по этой азиатской стране может испортить зной. Поэтому для отпуска в КНР она рекомендует выбирать время с апреля по июнь или в сентябре и октябре.

Материалы по теме:
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
Сегодня

Также Власенко предложила путешественникам не налегать на местную кухню, которая может оказаться слишком острой, а перед поездкой скачать китайские приложения для заказа такси и оплаты в общественном транспорте. Поимо этого, туристам стоит взять с собой медикаменты. «Потому что объяснить в местной аптеке, что вам нужно, бывает очень непросто», — добавила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки

    На Майдане Независимости начался митинг

    Врач перечислила вызывающие бессонницу продукты

    Самозваную королеву Канады и ее последователей арестовала конная полиция

    Генсека НАТО раскритиковали за слова о Путине и Техасе

    Названа имеющая право на субсидию для подведения газа категория россиян

    Адвокат разъяснил порядок действий россиян при оформлении кредита мошенниками

    Российская модель Маша Миногарова снялась в свадебных микрошортах

    Спецборт из Чечни вылетел в зону СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости