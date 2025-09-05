RT: Эксперт Власенко предложила россиянам взять на отдых в Китай медикаменты

Планирующим отдых за рубежом россиянам раскрыли особенности подготовки для поездки в Китай. Советы туристам дала эксперт Onlinetours Оксана Власенко в беседе с RT.

По сообщению специалиста, путешествие по этой азиатской стране может испортить зной. Поэтому для отпуска в КНР она рекомендует выбирать время с апреля по июнь или в сентябре и октябре.

Также Власенко предложила путешественникам не налегать на местную кухню, которая может оказаться слишком острой, а перед поездкой скачать китайские приложения для заказа такси и оплаты в общественном транспорте. Поимо этого, туристам стоит взять с собой медикаменты. «Потому что объяснить в местной аптеке, что вам нужно, бывает очень непросто», — добавила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.