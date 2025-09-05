Путешествия
Россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в популярной стране Азии

Путин: РФ и Китай объединят платежные инструменты для упрощения поездок
Фото: Jason Lee / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Его слова передает РИА Новости.

Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в популярной стране Азии. Президент также допустил объединение платежных инструментов обоих государств и отметил, что есть возможность использовать карты «Мир».

Более того, по словам главы Минтранса Андрея Никитина, Россия и Китай планируют еще больше облегчить путешествия гражданам и взаимно признать водительские удостоверения, сообщает ТАСС.

Ранее Путин пообещал зеркально ответить на решение властей Китая о введении безвизового въезда для граждан России. Во время встречи на полях Восточного экономического форума в четверг, 4 сентября, российский лидер поблагодарил руководство Китая за отмену виз.

