Россиянин попытался задушить возлюбленную после ее просьбы и попал под уголовное дело

В Петербурге осудят жителя, обещавшего убить девушку из-за просьбы съехать

В Санкт-Петербурге 20-летний житель пригрозил возлюбленной расправой после ее просьбы и попал под уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Прокуратура утвердила обвинение молодому человеку по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ. По версии следствия, 3 ноября 2024 года девушка во время расставания попросила его съехать, однако это ему не понравилось. Обвиняемый схватил возлюбленную и, угрожая, принялся душить.

На помощь потерпевшей пришла мать, после этого молодой человек покинул квартиру. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали мужчину, поджегшего из-за ревности машину соперника.