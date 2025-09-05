Силовые структуры
12:11, 5 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин с разбитым сердцем украл куклу из секс-шопа и вернулся попросить денег взаймы

В Новосибирске мужчина украл куклу из секс-шопа и попросил у продавцов деньги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске мужчина с разбитым сердцем украл куклу из секс-шопа, а потом вернулся и попросил у продавцов 40 рублей взаймы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, фигурант — 60-летний водитель маршрутки. Он пришел в магазин для взрослых после того, как пытался добиться любви от кондукторши, но получил отказ. В магазине он схватил коробку с куклой, но не смог сбежать, потому что ему не хватило 40 рублей на проезд. Ущерб магазину оценили в три тысячи 420 рублей.

Мужчина доставлен в отделение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое воров ворвались в секс-шоп и украли три резиновые попы.

