Российские войска начали массово атаковать цели ударными дронами с крупных беспилотников

«Страна»: ВС РФ начали массово атаковать ударными FPV с крупных беспилотников

Российские войска начали массово атаковать цели ударными FPV-дронами с крупных беспилотников, об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинских военных.

Боец ВСУ с позывным Тень отметил, что ВС РФ использовали разведывательный БПЛА как носитель FPV и ретранслятор. По его словам, так российские военные пытаются поражать цели в глубине боевых порядков ВСУ, вскоре подобная техника может стать массовой.

Украинский военнослужащий с позывным Мучной добавил, что используются беспилотники «Молния», они избегают обнаружения техническими средствами на переднем крае и в глубине обороны, входят в зону покрытия мобильного оператора и активируют управление FPV-дронами через сим-карту.

«После этого оператор приводит FPV уже по привычной схеме — как по видеоканалу, только через мобильную сеть. Соответственно, поражение происходит уже глубже в тылу, куда классический FPV просто не долетел бы из-за ограниченного радиуса сигнала», — уточнил военный.

Ранее стало известно, что ВСУ на нескольких участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР) применяют новую тактику использования дронов. Операторы пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.