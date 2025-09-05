Российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские войска вошли в Нововасилевку Харьковской области

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись севернее Купянска и вошли в Нововасилевку Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Нововасилевку», — приводятся в публикации слова очевидца.

Отмечается, что российские войска также продолжают упорные бои в Купянске, некоторым подразделениям удалось продвинуться к центру города.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал, что диверсионно-разведывательные группы российских войск проникли на северные окраины Купянска, поскольку оборона города испытывает системные проблемы. По его словам, оборона Купянска испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).

