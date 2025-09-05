Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 5 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские войска вошли в Нововасилевку Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись севернее Купянска и вошли в Нововасилевку Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Нововасилевку», — приводятся в публикации слова очевидца.

Отмечается, что российские войска также продолжают упорные бои в Купянске, некоторым подразделениям удалось продвинуться к центру города.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал, что диверсионно-разведывательные группы российских войск проникли на северные окраины Купянска, поскольку оборона города испытывает системные проблемы. По его словам, оборона Купянска испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Уехавшая из России певица поддержала Егора Крида

    Хозяев ротвейлера привлекли к ответственности за укусы россиянки и ее ребенка

    Решетников назвал условие восстановления торговли с США

    Опубликовано первое фото из суда задержанной с наркотиками звезды фильмов «Холоп» и «Лед»

    Минобороны показало кадры ударов «Краснополя» по пункту дислокации ВСУ

    Названы недооцененные продукты для здоровья и долголетия

    Зеленский встретился с Фицо

    Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля после удара ВСУ

    Украинку из ЛНР отправили за решетку за шпионаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости