Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

Лебедев: Российские войска уничтожили отель с британскими военными под Одессой

Российские войска уничтожили отель на побережье Черного моря под Одессой, в котором находились британские военные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Одно из мест попадания — рядом с Лебедевкой. На побережье расположен отель с небольшим причалом, где проходят тренировки украинского морского десанта для высадки с моря», — написал он.

По словам подпольщика, в результате ударов было устранено около 70 бойцов, из которых около половины — иностранные инструкторы. Он отметил, что большинство иностранных военных составляли британцы, однако, помимо них, присутствовали военные из Румынии и других стран Восточной Европы.

Ранее стало известно, что после ночных ударов в Одессе местные жители сообщили о мощном «салюте» в небе. Как рассказал Лебедев, речь шла о детонировавшей после ударов российских беспилотников «Герань» системе противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.