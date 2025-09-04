В пророссийском подполье рассказали об устроенном «Геранями» мощном «салюте» в Одессе

Подпольщик Лебедев: «Герани» уничтожили украинскую систему ПВО, устроив салют

После ночных ударов в Одессе местные жители сообщили о мощном «салюте» в небе. Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл детали произошедшего, передает «Царьград».

По его словам, около 02:00 мск десятки российских «Гераней» ударили по стратегическим объектам украинской армии в городе. Подпольщик сообщил, что одной из «жирных» целей в Одессе стала вражеская система противовоздушной обороны (ПВО).

«Это она с фейерверком детонировала. Про остальные цели узнаем чуть позже», — подчеркнул Лебедев.

Очевидцы взрывов с иронией заметили, что на фоне боевых действий Одесса «сэкономила» на салюте в день города, «зато русские добавили».

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по заводу на Украине со множеством военных. Атака пришлась на предприятие в Хмельницком.