Российский военный избил бывшую тещу собачьей миской и отделался штрафом

В Калиниграде военный получил штраф за избиение бывшей тещи собачьей миской

В Калининграде суд оштрафовал на 110 тысяч рублей военного, избившего бывшую тещу собачьей миской. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, мужчина приехал домой к бывшей жене, чтобы забрать зимние вещи и увидеть ребенка. Его встретила бывшая теща и попросила уйти. Тогда военный схватил металлическую миску из собачьей будки и набросился на обидчицу. Он бил ее руками и ногами.

У потерпевшей диагностировали кровоподтеки, гематомы, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек правой голени.

