С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

Суд дал 7 лет и взыскал ₽196 млн с сына экс-главы Мордовии Меркушкина за аферу

Суд приговорил к семи годам лишения свободы сына бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина Алексея за мошенничество, дачу взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает издание «Известия».

С осужденного также взыскали 43 миллиона рублей в пользу пострадавшей от его махинаций Корпорации развития Республики Мордовия и обязали его выплатить штраф в размере 152 миллионов рублей.

По версии следствия, Алексей Меркушкин, занимавший пост вице-премьера региона и возглавлявший министерство целевых программ Мордовии, провернул сделку по продаже имущества «Мордовэкспоцентра» в собственность Корпорации развития Республики Мордовия, в числе акционеров которой значится местное правительство.

Стоимость павильонов, галереи, земельного участка и асфальтового покрытия была определена в 271 миллион рублей при рыночной цене в 54 миллиона рублей.

Также была установлена причастность Меркушкина-младшего к даче взятки на сумму семь миллионов рублей в 2015 году управляющему отделением Национального банка Мордовии Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину за отзыв результатов проверки, которые грозили лишением лицензии Мордовпромстройбанку.

Экс-вице-премьера Мордовии задержали в 2021 году в аэропорту Шереметьево.

Николай Меркушкин занимал должность главы Мордовии с 1995 по 2012 год, затем он два срока руководил Самарской областью с 2012 по 2017 год.