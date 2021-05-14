СКР показал видео задержания сына бывшего губернатора Самарской области

Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание в аэропорту Шереметьево бывшего вице-губернатора Мордовии, сына экс-главы Самарской области Алексея Меркушкина. Соответствующее видео опубликовано на официальном канале ведомства в YouTube.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов подходят к Меркушкину, представляются подозреваемому и сопровождают его к выходу из аэропорта для задержания. Бывший чиновник пытался вылететь в Минск.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал о том, что мужчину задержали по подозрению в даче взятки начальнику мордовского отделения Центробанка в семь миллионов рублей. В деятельности банка были выявлены серьезные нарушения. Расследование уголовного дела продолжается.