«Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

Женщина-арбитр Клаудия Романи в бикини снялась для журнала Rule Magazine

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи в откровенном купальнике попала на обложку журнала Rule Magazine. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», снялась для издания в темно-голубом бикини. При этом изделие было оформлено черными кружевами и состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии.

Также на размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить круглые серьги и распустили волосы.

Ранее сообщалось, что признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак в откровенном наряде пришла на турнир.