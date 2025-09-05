Из жизни
20:30, 5 сентября 2025Из жизни

Самозваную королеву Канады и ее последователей арестовала конная полиция

Арестована самозваная королева Канады, призывавшая к публичным казням
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rich Lam / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В канадском городке Ричмаунд арестована 50-летняя Романа Дидуло, несколько лет назад объявившая себя королевой Канады. Об этом сообщает CBC News.

25 августа канадские правоохранительные органы получили информацию, что в одном из зданий, занятых последователями Дидуло, имеется огнестрельное оружие. Сотрудники Королевской канадской конной полиции провели расследование и в среду, 3 сентября, арестовали самозваную королеву и 17 ее последователей. Изъяты четыре реплики оружия, не предназначенные для стрельбы боевыми патронами.

Романа Дидуло и ее последователи обосновались в Ричмаунде два года назад. Она и ее сторонники заняли заброшенную школу, обнесли территорию колючей проволокой и разослали горожанам угрожающие письма, в которых призывали готовиться к публичным казням.

Романа Дидуло утверждает, что с 2017 года сражалась с китайской коммунистической армией, тайно прорывшей тоннели под Канадой. Согласно ее объяснениям, они якобы прячут под землей похищенных детей, добывают из них адренохром и готовятся к мировой войне.

Кроме того, она утверждала, что ее поддерживают некие силы в американской армии, выступающие против могущественных сатанистов-педофилов, которые правят Америкой. По ее словам, вместе они назначили ее королевой Канады.

Заслуги Дидуло в борьбе с подземными коммунистами высоко оценил житель американского штата Аризона Дэвид Карлсон, который считает себя королем Соединенных Штатов.

У Дидуло насчитываются десятки тысяч последователей. В качестве королевы она выпустила несколько указов, которые разрешают не платить налоги и не возвращать кредиты. Некоторые из ее сторонников уже лишились домов за отказ платить по ипотеке.

Ранее сообщалось о первой в Великобритании конференции сторонников теории плоской Земли, которая прошла в Бирмингеме. Ее участники спорили о том, имеет ли земной шар форму диска, ромба или цепи переплетенных колец.

    Все новости