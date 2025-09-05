Музыкальный критик Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос

Российский музыкальный критик Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос. Соответствующий материал публикует Ura.ru.

Журналист предстал на размещенном снимке в полосатом пиджаке и рубашке. При этом он продемонстрировал короткую растительность на голове. Известно, что трансплантация проходила в Москве и длилась более 13 часов.

«Боль у меня давно прошла. Она проходит на самом деле очень быстро. Примерно в течение пяти дней. Теперь надо ждать, когда волосы отрастут», — отметил собеседник издания, уточнив, что остался доволен результатом процедуры.

