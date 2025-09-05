Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:08, 5 сентября 2025Ценности

Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос

Музыкальный критик Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российский музыкальный критик Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос. Соответствующий материал публикует Ura.ru.

Журналист предстал на размещенном снимке в полосатом пиджаке и рубашке. При этом он продемонстрировал короткую растительность на голове. Известно, что трансплантация проходила в Москве и длилась более 13 часов.

«Боль у меня давно прошла. Она проходит на самом деле очень быстро. Примерно в течение пяти дней. Теперь надо ждать, когда волосы отрастут», — отметил собеседник издания, уточнив, что остался доволен результатом процедуры.

В июне 2024 года рэпер T-Killah показал внешность через три месяца после пересадки волос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанной с наркотиками актрисе Тарасовой избрали меру пресечения

    Российский военный избил бывшую тещу собачьей миской и отделался штрафом

    В посольстве России высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man

    США введут санкции против одной категории стран

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Названы ранние признаки алкоголизма

    Зеленский предложил Словакии одно действие

    Умер бывший футболист ЦСКА

    Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос

    Российские подростки измучили и побрили налысо пенсионерку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости