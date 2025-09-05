Россия
Спецборт из Чечни вылетел в зону СВО

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецборт из Чечни вылетел в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

Самолетом в зону СВО направили группу военнослужащих, прошедших подготовку к боевым действиям в Чечне. Бойцов провожал в путь председатель правительства республики Магомед Даудов.

Бойцы проходили подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Значительную поддержку новобранцам спецоперации оказал Региональный фонд имени Ахмата Кадырова, отметил глава Чечни.

Кадыров продолжает поддерживать российских солдат, проходящих службу в зоне проведения СВО. В конце августа он сообщил о поставке на спецоперацию новой партии военной техники. Бойцам передали автомобили «Джихад-машина», системы пеленгации и радиоразведки «Изделие-34 "Вий"», генераторы, мотоциклы и дроны.

