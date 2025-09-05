США введут санкции против одной категории стран

CBS News: США готовят санкции против стран, незаконно удерживающих американцев

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против стран, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, американский лидер 5 сентября подпишет указ против «государств — спонсоров незаконных задержаний». Такую меру хотят ввести с целью ограничить число американцев, которые отправляются в эти страны, а также «побудить лидеров таких стран немедленно освободить американцев, находящихся там в настоящее время».

Процедура, предусмотренная будущим указом, была разработана по аналогии со списком «стран — спонсоров терроризма».

Ранее Министерство внутренней безопасности США объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.