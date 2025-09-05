США введут санкции против одной категории стран

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против стран, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом сообщает CBS News.
По данным издания, американский лидер 5 сентября подпишет указ против «государств — спонсоров незаконных задержаний». Такую меру хотят ввести с целью ограничить число американцев, которые отправляются в эти страны, а также «побудить лидеров таких стран немедленно освободить американцев, находящихся там в настоящее время».
Процедура, предусмотренная будущим указом, была разработана по аналогии со списком «стран — спонсоров терроризма».
Ранее Министерство внутренней безопасности США объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.