Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 5 сентября 2025Мир

США введут санкции против одной категории стран

CBS News: США готовят санкции против стран, незаконно удерживающих американцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonel Estrada / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против стран, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, американский лидер 5 сентября подпишет указ против «государств — спонсоров незаконных задержаний». Такую меру хотят ввести с целью ограничить число американцев, которые отправляются в эти страны, а также «побудить лидеров таких стран немедленно освободить американцев, находящихся там в настоящее время».

Процедура, предусмотренная будущим указом, была разработана по аналогии со списком «стран — спонсоров терроризма».

Ранее Министерство внутренней безопасности США объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Вторую журналистку «Дождя» объявили в розыск в России после постов в мессенджере

    Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

    Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

    Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

    Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

    В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

    Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

    Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости