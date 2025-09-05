Стало известно о провальной спецоперации Трампа в Северной Корее

NYT: Трамп провел секретную спецоперацию в КНДР в 2019 году

США провели секретную спецоперацию на территории Северной Кореи в 2019 году по распоряжению Дональда Трампа, не поставив в известность об этом ключевых членов Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Целью было установить электронное устройство, которое позволило бы Соединенным Штатам перехватывать переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в рамках миссии спецназ Военно-морских сил (ВМС) США должен был установить оборудование для перехвата переговоров на территории КНДР. «Для операции военные выбрали "Красную эскадрилью" из 6-го отряда спецназа ВМС США — того самого, который ликвидировал Усаму бен Ладена», — отметило издание.

Однако при высадке на побережье бойцы наткнулись на северокорейское судно и открыли огонь. Как уточняет газета, речь шла о гражданских рыбаках, которых спецназовцы приняли за угрозу и уничтожили. После этого миссию срочно свернули, а оборудование для слежки установить не удалось.

В этом году Трамп заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. «У нас (с Ким Чен Ыном — прим. «Ленты.ру») отличные отношения. И да, коммуникация ведется. Возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — отметил американский лидер.