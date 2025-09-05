Силовые структуры
10:37, 5 сентября 2025

Суд определился со спрятавшим изнасилованную российскую школьницу в диване педофилом

В Нижнем Новгороде насиловавшего 10-летнюю девочку педофила признали невменяемым
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд признал невменяемым педофила, который похитил 10-летнюю школьницу, несколько часов насиловал ее и спрятал в диван. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У мужчины диагностировали психическое расстройство. Утверждается, что в момент преступления он не осознавал свои действия.

По данным канала, преступление произошло осенью 2023 года. Фигурант, который является соседом пострадавшей семьи, похитил девочку и изнасиловал ее. Родители пострадавшей рассказали, что первые три дня после этого дочь была в истерике, бросалась на стены и перестала разговаривать. По их словам, ее речь до сих пор не восстановилась. Они не согласны с решением суда и отмечают, что в деле есть несостыковки.

8 октября 2024 года суд освободил злоумышленника от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.

