Тимати привезет известного американского рэпера в Россию

Известный американский рэпер Rick Ro$$ приедет в Россию по приглашению Тимати

Рэпер Уильям Леонард Робертс II, выступающий под псевдонимом Rick Ro$$, впервые прилетит в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, рэпер приедет в Москву по личной договоренности с Тимуром Юнусовым (Тимати), чтобы выступить в его клубе. Сообщается, что его встретит премиальный Rolls-Royce с сопровождением.

Интересно, что Уильям ранее дважды пытался выступить в России, еще до начала специальной военной операции (СВО). В 2015 году рэпер не смог прилететь из-за ареста и обвинений в похищении собственного садовника. В 2017 году концерт не состоялся «по независящим от организаторов и артиста причинам».

Ранее стало известно, что популярный американский исполнитель Busta Rhymes (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший) заявил, что считает Москву прекрасным городом. Свое мнение он высказал в ходе концерта в России.