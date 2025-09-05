Украина попыталась ударить по трем регионам России

МО: Силы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ и акваторией Черного моря

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — шесть — сбили над Воронежской областью, еще два — над Брянской. Помимо этого, по одному беспилотнику уничтожили над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

В ведомстве уточнили, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами на окраине Луганска. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.