В антикоррупционном ведомстве Украины заявили о новой волне противостояния с СБУ

Директор НАБУ: СБУ готовит новую волну подозрений к антикоррупционному ведомству
Алевтина Запольская
Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет подготовку новой волны подозрений к сотрудникам антикоррупционного ведомства. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, передает «Украинская правда».

«Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу уже на руках решения, они ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы», — заявил он.

2 сентября появилась информация о предъявлении обвинения в незаконном обогащении бывшему главе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку от НАБУ. Позднее СБУ назвала это местью за произведенные ранее задержания двух сотрудников антикоррупционного ведомства.

До этого стало известно, что НАБУ провело обыски у нескольких сотрудников Службы безопасности Украины.

