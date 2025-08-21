Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

Бывший СССР
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) по делу украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщило издание «Зеркало недели» (ZN) в Telegram со ссылкой на источники.

По данным следствия, некий Богдан Якимец является «важным лицом» в вопросах решения проблем, которые возникают у крупного бизнеса и отдельных политиков с правоохранительными органами. В частности, он с разрешения офиса украинского лидера Владимира Зеленского был связным между Коломойским и начальством СБУ.

Игоря Коломойского задержали 2 сентября 2023 года, ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В сентябре прошлого года суд отказался перевести бизнесмена под домашний арест, не согласившись на залог в миллиард гривен (на тот момент 2,2 миллиарда рублей). Такое решение Коломойский объяснил тем, что его «взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги».

