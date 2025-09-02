Бывший СССР
На Украине предъявили обвинения генералу СБУ

Антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения генералу СБУ Витюку
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в незаконном обогащении бывшему главе Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку. Об этом сказано в сообщении НАБУ в Telegram-канале.

Как указано в заявлении, «топ-чиновнику из числа высшего офицерского состава» были предъявлены обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. В сообщении НАБУ не называлось имя подозреваемого. Но украинские СМИ писали, что речь идет об Илье Витюке.

Позже СБУ в своем Telegram-канале подтвердила, что обвинения были предъявлены именно Витюку. При этом спецслужба назвала это местью за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ.

«По убеждению СБУ, предъявление обвинений И. Витюку со стороны НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является местью со стороны НАБУ и САП», — говорится в сообщении.

Еще весной прошлого года журналисты писали о киевской квартире жены Витюка, возглавлявшего тогда департамент кибербезопасности СБУ. После публикации сотрудники военкомата попытались вручить повестку журналисту — автору расследования.

В августе Служба безопасности Украины опубликовала детали дела против подозреваемого в госизмене начальника детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова и его отца. До этого утверждалось, что Магамедрасулов мог прослушивать квартиру предпринимателя и бизнес-партнера Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у нескольких сотрудников Службы безопасности Украины.

