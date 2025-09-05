В Белоруссии задержали польского шпиона с документами об учениях «Запад-2025»

Шпион из Польши был задержан с поличным в Белоруссии. Как сообщает телеканал «Беларусь 1», мужчина собирал документы о совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2025».

По данным телеканала, задержание проводили сотрудники Комитета государственной безопасности в городе Лепель (Витебская область). При себе у поляка Гжегоша Гавела нашли восемь страниц распечатки формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.

Уточняется, что эти материалы имеют гриф секретности.

Ранее Украина призвала Белоруссию не приближаться к границе во время учений с Россией.