Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам

Киев призвал Белоруссию не подходить к границе во время учений «Запад-2025» с РФ

Киев призвал Белоруссию не приближаться к границе, пока будут проводиться российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Такое заявление опубликовал МИД Украины на своем сайте.

В публикации ведомство подчеркивает, что Минск оказывает поддержку российской военной операции.

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о массовом отравлении российских военных, которые прибыли на учения «Запад-2025» в Белоруссию. Позднее информацию назвали фейком.