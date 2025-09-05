В Болгарии напомнили о решении не отправлять войска на Украину

Премьер-министр Желязков: Болгария не будет отправлять войска на Украину

Болгария в качестве члена «коалиции желающих» намерена выполнять свои обязательства, однако страна не планирует направлять в республику свои войска. Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков на брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой, его слова передает РИА Новости.

«Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину», — следует из коммюнике.

При этом, по словам Желязкова, Болгария как член коалиции будет оказывать помощь в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной — посредством аэропортов и прочей вспомогательной инфраструктуры.

Ранее австрийская газета Kurier опубликовала материал, в котором указала на то, что встреча коалиции в Париже подтвердила раскол в Евросоюзе по теме отправки войск.