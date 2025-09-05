Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:56, 5 сентября 2025Мир

В Болгарии напомнили о решении не отправлять войска на Украину

Премьер-министр Желязков: Болгария не будет отправлять войска на Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Болгария в качестве члена «коалиции желающих» намерена выполнять свои обязательства, однако страна не планирует направлять в республику свои войска. Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков на брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой, его слова передает РИА Новости.

«Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину», — следует из коммюнике.

При этом, по словам Желязкова, Болгария как член коалиции будет оказывать помощь в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной — посредством аэропортов и прочей вспомогательной инфраструктуры.

Ранее австрийская газета Kurier опубликовала материал, в котором указала на то, что встреча коалиции в Париже подтвердила раскол в Евросоюзе по теме отправки войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    В Болгарии напомнили о решении не отправлять войска на Украину

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским»

    Проверка Генпрокуратуры вскрыла создание искусственной очереди на границе с Китаем

    Сборная Германии начала квалификацию чемпионата мира с поражения

    Генпрокурор России поручил добиваться налоговых льгот для бизнеса на Дальнем Востоке

    Генпрокуратура России предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

    Экс-президенту США провели операцию по удалению раковых клеток с кожи

    Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости