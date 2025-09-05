The Spectator: Идея Зеленского об иностранном легионе на Украине провалилась

Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась. Об этом написал журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator.

В статье отмечается, что вербовщиком выступал сам Зеленский, однако идея международного легиона с самого начала казалась провальной. В подразделение принимали неквалифицированных «туристов», которые иногда не имели боевого опыта. Кроме того, наемникам было сложно выполнять приказы и ориентироваться на местности из-за языковой разницы.

«Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу"», — заявил Фриман.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.