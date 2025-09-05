Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:30, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

В Британии заявили о провале идеи Зеленского

The Spectator: Идея Зеленского об иностранном легионе на Украине провалилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании на Украине иностранного легиона провалилась. Об этом написал журналист Колин Фриман для британского журнала The Spectator.

В статье отмечается, что вербовщиком выступал сам Зеленский, однако идея международного легиона с самого начала казалась провальной. В подразделение принимали неквалифицированных «туристов», которые иногда не имели боевого опыта. Кроме того, наемникам было сложно выполнять приказы и ориентироваться на местности из-за языковой разницы.

«Некоторые жаловались, что украинцы используют их как пушечное мясо. Один рассказал мне, что к ним относились как к "бесплатному мясу"», — заявил Фриман.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    В Британии заявили о провале идеи Зеленского

    На Украине оркестр сыграл увертюру со звуком пролета дрона «Герань»

    Названы препятствия на пути к мирному соглашению по Украине

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    Глава Сбера назвал Китай великой страной и призвал поучиться на его опыте

    Американский журналист Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером

    Греф назвал российских финансовый рынок самым развитым в мире

    В Болгарии напомнили о решении не отправлять войска на Украину

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости