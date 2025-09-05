Мир
02:02, 5 сентября 2025Мир

В ЕС назвали главную цель встречи «коалиции желающих»

Аналитик Поджи: Главная цель «коалиции желающих» — обвинить Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

«Коалиция желающих» не нацелена на помощь Украине, ее главной целью является найти предлог, чтобы выдвинуть какие-либо обвинения в адрес России. С такой точкой зрения выступил политический обозреватель Фабрицио Поджи в статье для L’Antidiplomaco.

«Главное — показать, что мы собрались за "круглым столом" войны действовать как великие лидеры, готовые освободить "Гроб Господень", — тот, где демократия, права и политические партии погребены уже как минимум десять лет и где убийства оппонентов — обычное дело, — и заявить, что именно Россия, "неверная", не хочет мира», — написал аналитик.

Он подчеркнул, что союзники Украины регулярно заявляют о планах отправить в республику миротворцев, однако такие заявления еще ни разу не обернулись действиями. По мнению Поджи, такие высказывания направлены на то, чтобы убеждать всех в существовании некого «братства».

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже 4 сентября.

