В Госдуме оценили слова Макрона об отправке войск на Украину

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности 26 стран отправить войска на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Ивлев оценил слова Макрона об отправке войск на Украину и назвал их давлением на общественность Европы. Парламентарий подчеркнул, что французский президент не перечислил названия стран, численность войск, а также места их размещения.

«Пока что этот пассаж больше похож на медийное давление и зондаж общественного мнения в странах Европы, особенно сомневающиеся в отправке своих войск на Украину», — заключил депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

