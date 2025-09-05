В Польше сочли провокацией задержание гражданина страны в Белоруссии за шпионаж

Польские спецслужбы отрицают причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии

Задержанный в Белоруссии гражданин Польши не причастен к шпионажу, он — монах, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский, его цитирует РИА Новости.

«Арест гражданина Польши белорусским КГБ — очередная провокация режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко против нашей страны», — считает Добжиньский. Он также подчеркнул, что спецслужбы республики не стали бы использовать монахов для шпионажа.

Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании поляка за сбор сведений о белорусско-российских учениях «Запад-2025». При себе у него обнаружили ксерокопии документов об этих учениях, которые имеют гриф секретности.