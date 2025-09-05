Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 5 сентября 2025Бывший СССР

В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

Депутат Рады Дмитрук: У Зеленского нет причин не ехать в Москву ради мира
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет причин не ехать в Москву ради мира с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Я не вижу ни одной причины [для Зеленского] не ехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев», — написал он.

По словам парламентария, перед Киевом стоит выбор: пойти на прямой диалог ради спасения страны либо продолжить ежедневно терять жизни своих людей.

Ранее президент Украины отказался ехать в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. По его мнению, российская сторона предложила свою столицу в качестве места встречи, чтобы получить отказ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости