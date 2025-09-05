В России резко подскочил спрос на ипотеку на один тип жилья

Tymy: Число заявок на ипотеку для покупки «вторички» выросло на 22,6 процента

После снижения ключевой ставки Центробанком (ЦБ РФ) активность на рынке ипотеки в августе 2025 года заметно выросла — количество заявок на оформление жилищного кредита для покупки вторичного жилья увеличилось на 22,66 процента по сравнению с июлем, со ссылкой на аналитиков SaaS-платформы Tymy пишут «Известия».

По словам руководителя проекта Tymy.Realty Александра Перевозникова, полученные данные говорят о том, что многие покупатели занимают выжидательную позицию. Он отметил, что клиенты внимательно следят за изменениями и реагируют даже на небольшие шаги регулятора, такие как снижение ставки до 18 процентов годовых. Между тем, продолжил эксперт, часть заемщиков предпочитает оформлять одобрение уже на текущих условиях, «имея синицу в руках», хотя некоторые продолжают надеяться на дальнейшее снижение.

Согласно предварительным итогам августа, специалисты также зафиксировали рост интереса к рефинансированию действующих кредитов и к потребительским займам.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ипотечные ставки в стране ждет постепенное снижение.