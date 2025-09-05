Россия
В России изменятся правила по трудоустройству несовершеннолетних

В России снизят административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В России изменятся правила по трудоустройству несовершеннолетних, соответствующие меры описаны в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года. Документ утвердил кабмин, передает РИА Новости.

Для подростков в возрасте от 14 до 17 лет власти намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также в России планируется развитие инфраструктуры занятости несовершеннолетних. Программа будет реализовываться в 2026-2030 годах, ответственными за нее назначены уполномоченный по правам ребенка и региональные власти.

Ранее стало известно, что пожилых россиян обучат ведению бизнеса. Как сообщили в Минэкономразвития, в центрах «Мой бизнес» начался прием заявок на участие в федеральной программе «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.

