В России снизят административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних

В России изменятся правила по трудоустройству несовершеннолетних, соответствующие меры описаны в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года. Документ утвердил кабмин, передает РИА Новости.

Для подростков в возрасте от 14 до 17 лет власти намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также в России планируется развитие инфраструктуры занятости несовершеннолетних. Программа будет реализовываться в 2026-2030 годах, ответственными за нее назначены уполномоченный по правам ребенка и региональные власти.

