Пожилых россиян обучат ведению бизнеса

В России заработает федеральная программа по развитию бизнес-потенциала пожилых

В центрах «Мой бизнес» начался прием заявок на участие в федеральной программе «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Напомнив, что почти треть населения страны старше 55 лет, там уточнили, что реализуемая по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» программа предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов.

В пилотном режиме обучение пожилых россиян ведению бизнеса планируется запустить 8 октября в 20 регионах России. В их числе нет Москвы и Санкт-Петербурга, зато есть, например, Владимирская, Самарская, Саратовская и Тульская области, а также Крым.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, комментарий которой приводит пресс-служба, сегодняшние 60-летние граждане значительно более активны, чем их сверстники 20–30 лет назад. «Мы сознательно уходим от устаревшей модели, где люди в этом возрасте просто "доживали", к принципиально новой парадигме — модели активного долголетия, включающей социальную, культурную и, что крайне важно, экономическую деятельность», — подчеркнула замглавы ведомства.

Ранее 48 процентов опрошенных россиян старше 50 лет заявили о трудностях при поиске работы, связанных в том числе с небольшим количеством доступных вакансий. 13 процентов таких респондентов рассказали о том, что им даже приходилось скрывать при трудоустройстве свой возраст. При этом большинство (78 процентов) россиян старшего и среднего возраста намерены не уходить на пенсию и работать как можно дольше.