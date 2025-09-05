Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:23, 5 сентября 2025Забота о себе

В России к врачам обратился подросток весом 228 килограммов

Эндокринолог Пилипенко: В России ожирение есть у 10 процентов детей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

В России наблюдается всплеск постановки диагноза «ожирение» у детей, рассказала детский эндокринолог Оксана Пилипенко. Данными она поделилась на сайте Минздрава Новосибирской области.

По словам Пилипенко, ожирение есть у 10 процентов детей в России, еще около 13 процентов имеют избыточную массу тела. Она отметила, что таких диагнозов стало больше после пандемии коронавируса, из-за которой многие испытывали стресс и меньше двигались. Врач добавила, что избыточный вес может появиться из-за психологических проблем, генетических заболеваний и эндокринных патологий, а также из-за примера, который подают родители.

Руководитель Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 добавила, что самый большой вес, который был зафиксирован у их пациента, составил 228 килограммов. Подросток обратился к врачам за помощью в возрасте 16 лет. «С таким весом подростку была показана бариатрическая хирургия. Ему было рекомендовано оформить инвалидность», — заключила Пилипенко.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости