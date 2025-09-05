Россия
10:33, 5 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили слова Путина о двуглавом орле

Депутат Чепа: Россия ведет работу с Глобальным Югом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На протяжении последних нескольких лет, помимо Запада и Востока, Россия ведет активную работу с Глобальным Югом, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами. Он также оценил международную политику страны, отметив взаимоотношения не только с западными и восточными соседями, но и с южными, упомянув символ двуглавого орла.

«Россия работает в том числе и с Глобальным Югом. Это и Африканский континент, это Юго-Восточная Азия, это Латинская Америка. Здесь эти страны представляют собой большинство в мире, и они активно поддерживают связи с Россией», — объяснил Чепа.

Президент традиционно выступил на пленарной сессии ВЭФ. Вместе с ним в заседании участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

