Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 5 сентября 2025Россия

В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

Shot: Жители Рязани сообщили о взрывах и возгорании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Рязани сообщили о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. По данным Telegram-канала Shot, работает система противовоздушной обороны (ПВО), уже было сбито несколько целей.

По словам местных жителей, около 1:15 ночи на южной окраине города раздалось несколько громких взрывов. После этого очевидцы заметили в небе яркое зарево и столб густого черного дыма.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Ряд украинских каналов заявлял об атаке на нефтебазу вблизи Луганска и сильном возгорании, однако эта информация не подтверждается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

    Экс-депутат Рады назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

    В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

    Работу российского аэропорта временно ограничили

    Стало известно о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны

    Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

    На Западе заметили плохой сигнал для Киева на встрече «коалиции желающих»

    Пенсионерка поверила выдававшему себя за астронавта мошеннику и перевела ему деньги

    Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости