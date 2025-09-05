В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

В Подмосковье Росгвардия поймала иностранца, преследовавшего девочек в магазине

В подмосковном Пушкине сотрудники Росгвардии задержали иностранца, преследовавшего девочек в одном из магазинов города. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства по Москве.

По данным ведомства, фигурант — 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своих действий.

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Просвещения. Прибывшие на место правоохранители увидели мужчину, который бесцельно ходил по торговому залу, а потом стал преследовать девочек и схватил одну из них за руку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который насильно домогался школьницы 1 сентября.