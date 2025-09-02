В российском городе неизвестный с ножом насильно домогался школьницы 1 сентября

В Петербурге разыскивают мужчину, залезшего руками под юбку школьницы 1 сентября

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который насильно домогался школьницы 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в торговом центре «Лондон Молл». Там злоумышленник с ножом насильно залез руками под юбку девочки и угрожал охранникам ТЦ. После этого ему удалось скрыться. Отмечается, что фигурант уже приходил на территорию торгового центра и вел себя неадекватно.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который домогался ребенка в краснодарском магазине.