Силовые структуры
13:49, 2 сентября 2025Силовые структуры

В российском городе неизвестный с ножом насильно домогался школьницы 1 сентября

В Петербурге разыскивают мужчину, залезшего руками под юбку школьницы 1 сентября
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который насильно домогался школьницы 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в торговом центре «Лондон Молл». Там злоумышленник с ножом насильно залез руками под юбку девочки и угрожал охранникам ТЦ. После этого ему удалось скрыться. Отмечается, что фигурант уже приходил на территорию торгового центра и вел себя неадекватно.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который домогался ребенка в краснодарском магазине.

