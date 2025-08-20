Мужчина домогался ребенка в российском магазине

В Краснодаре задержали мужчину, предлагавшего оральный секс 13-летней девочке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который домогался ребенка в краснодарском магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным СК, задержанный сделал 13-летней девочке непристойное предложение. Его уже задержали по уголовному делу по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как уточняет «Газета.Ru», все произошло в магазине по улице Суворова. Мужчина предлагал школьнице оральный секс.

