Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 20 августа 2025Силовые структуры

Мужчина домогался ребенка в российском магазине

В Краснодаре задержали мужчину, предлагавшего оральный секс 13-летней девочке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который домогался ребенка в краснодарском магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным СК, задержанный сделал 13-летней девочке непристойное предложение. Его уже задержали по уголовному делу по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как уточняет «Газета.Ru», все произошло в магазине по улице Суворова. Мужчина предлагал школьнице оральный секс.

Ранее на Урале 59-летнего учителя математики обвинили в домогательствах к 16-летнему ученику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости