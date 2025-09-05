В российском регионе иностранец пытался вывезти в Китай 25 слитков золота

В Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота

В Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

По данным ведомства, золото в количестве 25 слитков общим весом 34 килограмма было обнаружено сотрудниками таможни при досмотре фуры, направлявшейся в Китай. Тайник был сделан в полости между кабиной и прицепом. За рулем находился иностранный гражданин, который сознался в причастности к преступлению.

Проведенная экспертиза показала, что чистый вес золота составил 30,6 килограмма, остальная часть являлась примесью серебра.

По данной статье задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

