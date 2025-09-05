В США раскритиковали программу F-35

Счетная палата: Программа истребителя F-35 не дает достаточных результатов

Программа разработки и совершенствования американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не дает достаточных результатов. С критикой программы выступила Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO), передает Defense News.

3 сентября в GAO рассказали, что программа F-35 сокращает амбиции в отношении пакета модернизации Block 4. Это связано с задержками в производстве, перерасходом средств и затруднениями в цепочке поставок.

«F-35 остается критически важным для нашей национальной обороны, а также для обороны наших партнеров и союзников, и ожидается, что он сохранит свою важную роль на десятилетия вперед. Однако после почти 20 лет производства самолетов программа F-35 продолжает давать слишком большие обещания и не давать достаточных результатов», — говорится в докладе Счетной палаты.

Пакет Block 4 позволяет расширить возможности вооружения и датчиков F-35. Это обновление связано с работами по модернизации Technology Refresh 3 (TR-3). Отмечается, что бюджет работ по Block 4 превышен минимум на шесть миллиардов долларов, а график отстает на годы из-за проблем с TR-3.

В июле начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Дэвид Оллвин заявил, что ВВС могут нарастить объемы закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II только после решения проблем с их модернизацией.